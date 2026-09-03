В Рязанской области отменили угрозу БПЛА
Об этом сообщает РСЧС. Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 20:30. Она действовала в регионе с 19:06. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны. Над регионом сбили девять БПЛА. По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет.
В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Отбой беспилотной опасности на территории Рязанской области объявили в 20:30.
Она действовала в регионе с 19:06.
Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны. Над регионом сбили девять БПЛА. По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет.