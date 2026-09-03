Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны. Всего в период с 8.00 до 20.00 3 сентября силы ПВО сбили над Россией 426 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки отражены также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. В Минобороны не уточнили, сколько дронов сбили над Рязанской областью.