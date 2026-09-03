В Рязанской области вновь объявили угрозу атаки БПЛА
Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили 3 сентября в 19:06. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в 06:03 4 сентября, ее отменили в 12:23.
В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотная опасность на территории Рязанской области начала действовать 3 сентября в 19:06.
Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в 06:03 4 сентября, ее отменили в 12:23.