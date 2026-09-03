Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область

Об этом он написал в своих соцсетях. Как отметил глава региона, днем 3 сентября над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Павел Малков сообщил подробности дневной атаки БПЛА на Рязанскую область. Об этом он написал в своих соцсетях.

Как отметил глава региона, днем 3 сентября над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны. В регионе с 19:06 3 сентября объявлена угроза атаки БПЛА.