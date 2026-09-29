Малков поддержал закон о запрете розничной продажи вейпов в Рязанской области

Губернатор Рязанской области поддержал региональный закон о запрете розничной продажи вейпов. Об этом он рассказал на заседании правительства 29 сентября. По словам главы региона, решению предшествовали серьезные обсуждения со специалистами из здравоохранения и общественниками. «Доказано негативное влияние вейпов на здоровье, вплоть до самых серьезных последствий. И общество в целом высказывается за ограничение продажи. Но одним законом это не купировать… это первый шаг к здоровью людей», — отметил Малков.

Губернатор Рязанской области поддержал региональный закон о запрете розничной продажи вейпов. Об этом он рассказал на заседании правительства 29 сентября.

По словам главы региона, решению предшествовали серьезные обсуждения со специалистами из здравоохранения и общественниками.

«Доказано негативное влияние вейпов на здоровье, вплоть до самых серьезных последствий. И общество в целом высказывается за ограничение продажи. Но одним законом это не купировать… это первый шаг к здоровью людей», — отметил Малков.

Губернатор пояснил, что региональная инициатива опирается на новые федеральные нормы и направлена в первую очередь на защиту молодежи от пагубной привычки.

Региональный закон, ограничивающий розничную продажу вейпов, Рязанская облдума приняла в первом чтении в конце августа. Сейчас готовится рассмотрение документа во втором чтении.