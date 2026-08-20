Рязанская областная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи вейпов

В среду, 19 августа, на заседании регионального парламента в первом чтении принят проект закона «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Документ внесен депутатами фракции партии «Единая Россия» и разработан с участием прокуратуры Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте Рязанской областной Думы.

В среду, 19 августа, на заседании регионального парламента в первом чтении принят проект закона «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Документ внесен депутатами фракции партии «Единая Россия» и разработан с участием прокуратуры Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте Рязанской областной Думы.

Законопроект представил первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев. Он напомнил собравшимся о том, что в начале июня текущего года Государственная Дума приняла закон, который дает регионам право регулировать розничную продажу электронных систем доставки никотина, известных как вейпы, и жидкостей для них. Единогласно поддержанная на федеральном уровне инициатива стала ответом на многочисленные обращения представителей медицинского сообщества, педагогических коллективов, общественных и молодежных организаций. Региональный законопроект подготовлен в рамках предоставленных субъектам полномочий.

«Документ предполагает установление на территории региона полного запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них сроком на 5 лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. В отношении проекта закона проведены оценка регулирующего воздействия и антикоррупционная экспертиза, — сообщил присутствующим Александр Шевырев. — Сейчас во всех регионах идет обсуждение аналогичных законопроектов. Несколько субъектов уже приняли законы».

Социально значимая инициатива единогласно поддержана депутатским корпусом в первом чтении. Поправки к документу будут приниматься Комитетом по экономическим вопросам до 18 часов 2 сентября текущего года. После парламентарии рассмотрят предложенные изменения и, в случае необходимости, доработают законопроект ко второму чтению. Перед принятием документа в окончательной редакции планируется провести широкое обсуждение инициативы на площадке областной Думы с привлечением представителей профильных министерств, правоохранительных и надзорных органов, медицинского сообщества, общественных и молодежных организаций.