Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в регионах России

Госдума приняла законопроект, который предоставляет регионам право запрещать продажу вейпов на своей территории. Об этом пишет РИА Новости. С 1 марта 2027 года губернаторы смогут вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Согласно документу, все субъекты РФ имеют возможность устанавливать такие ограничения до 2032 года. В случае введения запрета власти обязаны уведомить Росалкогольтабакконтроль, который затем опубликует соответствующую информацию на своем сайте. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что данная норма будет внедрена в экспериментальном формате, и по итогам эксперты оценят ее эффективность.

Госдума приняла законопроект, который предоставляет регионам право запрещать продажу вейпов на своей территории. Об этом пишет РИА Новости.

С 1 марта 2027 года губернаторы смогут вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Согласно документу, все субъекты РФ имеют возможность устанавливать такие ограничения до 2032 года. В случае введения запрета власти обязаны уведомить Росалкогольтабакконтроль, который затем опубликует соответствующую информацию на своем сайте.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что данная норма будет внедрена в экспериментальном формате, и по итогам эксперты оценят ее эффективность.

Кроме того, Госдума также приняла закон об уголовной ответственности за продажу табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до пяти лет или крупный штраф.