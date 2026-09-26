В лесах Рязанской области вновь заметили лосей

В лесах Рязанской области вновь замечали лосей. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели. По словам очевидцев, животных видели в районе села Криуша Клепиковского района. По ночам в лесу слышны громкие крики лосей — один из таких моментов рязанцы записали на видео. Также животных неоднократно замечали недалеко от автомобильных дорог. Напомним, в Минприроды Рязанской области рассказали, как вести себя при встрече с диким животным. Специалисты советуют не подходить к животному и не провоцировать его, отвести детей и домашних животных на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

В лесах Рязанской области вновь замечали лосей. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.

По словам очевидцев, животных видели в районе села Криуша Клепиковского района. По ночам в лесу слышны громкие крики лосей — один из таких моментов рязанцы записали на видео.

Также животных неоднократно замечали недалеко от автомобильных дорог.

Напомним, в Минприроды Рязанской области рассказали, как вести себя при встрече с диким животным. Специалисты советуют не подходить к животному и не провоцировать его, отвести детей и домашних животных на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Ранее лося также несколько дней подряд замечали в Песочне. Ночью животное вышло в жилые дворы.