В минприроды рассказали рязанцам, что делать при встрече с диким животным

Специалисты объяснили, что дикие животные могут выходить в черту города из-за нехватки еды, болезней и травм, дезориентации и сезонной миграции. Встречи с ними могут быть опасны, если они больны бешенством, также животные могут переносить паразитов, опасных для человека, и проявлять агрессию. При встрече диким животным следует не походить к нему и не провоцировать, оградить от него детей и питомцев, позвонить в 112 и дождаться специалистов. Ранее в Песочне несколько дней подряд разгуливал лось. Ночью животное вышло в жилые дворы.

В минприроды рассказали рязанцам, что делать при встрече с диким животным. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Специалисты объяснили, что дикие животные могут выходить в черту города из-за нехватки еды, болезней и травм, дезориентации и сезонной миграции. Встречи с ними могут быть опасны, если они больны бешенством, также животные могут переносить паразитов, опасных для человека, и проявлять агрессию.

При встрече диким животным следует не походить к нему и не провоцировать, оградить от него детей и питомцев, позвонить в 112 и дождаться специалистов.

Ранее в Песочне несколько дней подряд разгуливал лось. Ночью животное вышло в жилые дворы.