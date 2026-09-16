Лось вышел во двор рязанской многоэтажки

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября. Животное заметили у школы № 75. «В ДПР 7 второй день гуляет лось, уже замечен у школы № 75, в 112 звонили», — отметили очевидцы. Ранее животное заметили в поле.