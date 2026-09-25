В Солотче вдоль дороги к «Сосновому бору» начали прокладывать тротуар

В Солотче вдоль реконструируемой дороги от Солотчинского шоссе к санаторию «Сосновый бор» прокладывают пешеходную дорожку с освещением. Об этом сообщает «Рязинформбюро». Дорожка проходит от остановки через лес. Ремонт дороги на этом участке планируют полностью завершить до 15 октября.

В Солотче вдоль реконструируемой дороги от Солотчинского шоссе к санаторию «Сосновый бор» прокладывают пешеходную дорожку с освещением. Об этом сообщает «Рязинформбюро».

Дорожка проходит от остановки через лес. Ремонт дороги на этом участке планируют полностью завершить до 15 октября.

Напомним, мэр Рязани Борис Ясинский сообщал, что после реконструкции вдоль дороги запретят парковку. Сейчас разрабатывают проект организации движения, который предусматривает не только ограничение остановки у обочины, но и создание парковочных мест возле детского лагеря и санатория.

Ранее жители Солотчи уже жаловались на проблемы с новой дорогой и недостаток инфраструктуры.

Фото: «Рязинформбюро».