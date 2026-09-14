В Солотче запретят парковку вдоль новой дороги к санаторию «Сосновый бор»

На заседании правительства 14 сентября мэр Рязани Борис Ясинский сообщил, что на дороге к санаторию «Сосновый бор» в Солотче будет введен запрет на парковку вдоль проезжей части. По его словам, ремонтные работы на данном участке полностью завершатся к 15 октября. Ясинский рассказал, что в настоящее время разрабатывается проект организации движения, который поможет избежать транспортных заторов. В документе предусмотрен не только запрет на остановку у обочины, но и создание необходимых парковочных мест рядом с детским лагерем и санаторием.

На заседании правительства 14 сентября мэр Рязани Борис Ясинский сообщил, что на дороге к санаторию «Сосновый бор» в Солотче будет введен запрет на парковку вдоль проезжей части. По его словам, ремонтные работы на данном участке полностью завершатся к 15 октября.

Губернатор Павел Малков зачитал обращение рязанца по поводу дороги к «Сосновому бору». Один из местных жителей выразил обеспокоенность тем, что после завершения благоустройства узкие дороги могут не справиться с потоком машин тех, кто приезжает в Солотчу круглогодично, чтобы покататься на лыжах или погулять по лесу. Он обратился с просьбой:

«Поставьте знаки, запрещающие остановку».

На это Павел Малков высказался, что «просто запретить» — не выход.

«Надо правильно организовать движение и парковки», — отметил глава региона.

Ясинский рассказал, что в настоящее время разрабатывается проект организации движения, который поможет избежать транспортных заторов. В документе предусмотрен не только запрет на остановку у обочины, но и создание необходимых парковочных мест рядом с детским лагерем и санаторием.

Напомним, ранее рязанцы уже жаловались на новую дорогу к санаторию в Солотче, обращая внимание на возникающие неудобства и недостатки инфраструктуры.