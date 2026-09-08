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Рязанцы пожаловались на новую дорогу к санаторию в Солотче
Жители Рязани пожаловались на новую дорогу к санаторию «Сосновый Бор» в Солотче. Своими замечаниями они поделились в соцсетях. По словам местных жителей, после реконструкции проезжая часть стала уже примерно на 30 сантиметров. При этом по обеим сторонам дороги появились тротуары шириной около 1,5 метра каждый.

Жители Рязани пожаловались на новую дорогу к санаторию «Сосновый Бор» в Солотче. Своими замечаниями они поделились в соцсетях.

По словам местных жителей, после реконструкции проезжая часть стала уже примерно на 30 сантиметров. При этом по обеим сторонам дороги появились тротуары шириной около 1,5 метра каждый.

Авторы жалобы также отметили, что после работ исчезли парковочные места вдоль забора «Сатурна», которыми пользовались родители детей и посетители ресторана «Астория». Кроме того, по мнению рязанцев, бетонная конструкция возле въезда в «Сатурн» затруднила подъезд мусоровоза и сократила пространство для парковки.

Отдельные претензии у местных жителей вызвало благоустройство территории возле санатория. Рязанцы считают, что вместо расширения площадки для разворота автобусов рабочие проложили дополнительный участок через лес. Авторы обращения заявили, что при этом были повреждены корни сосен.

Жители также выразили опасения по поводу безопасности движения зимой.

«Учитывая, что люди из соседних домов выезжают рано утром по снежной дороге, можно ожидать значительное увеличение количества аварий, потому что дорога узкая, а бордюры высокие, и уйти от столкновения некуда», — пишут авторы поста.