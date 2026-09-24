В Рязани и Солотче восстановили подачу света

В 17:25 специалисты восстановили электроснабжение потребителей в Солотче. Также в 17:05 частично восстановлена подача света по улицам: Интернациональная, Бирюзова, Чапаева, Весенняя, Садовая.