В Рязани и Солотче восстановили подачу света
В 17:25 специалисты восстановили электроснабжение потребителей в Солотче. Также в 17:05 частично восстановлена подача света по улицам: Интернациональная, Бирюзова, Чапаева, Весенняя, Садовая.
В Рязани и Солотче восстановили подачу света. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
В 17:25 специалисты восстановили электроснабжение потребителей в Солотче.
Также в 17:05 частично восстановлена подача света по улицам: Интернациональная, Бирюзова, Чапаева, Весенняя, Садовая.