На шести улицах Рязани отключили свет

четверг, 24 сентября, свет отключили по адресам: проезд Шабулина, улица Интернациональная, улица Бирюзова, улица Чапаева (Канищево), улица Весенняя (Канищево), улица Садовая (Канищево). Специалисты приступили к работам по восстановлению. Свет обещают вернуть в течение двух часов.