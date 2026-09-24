На шести улицах Рязани отключили свет
четверг, 24 сентября, свет отключили по адресам: проезд Шабулина, улица Интернациональная, улица Бирюзова, улица Чапаева (Канищево), улица Весенняя (Канищево), улица Садовая (Канищево). Специалисты приступили к работам по восстановлению. Свет обещают вернуть в течение двух часов.
На шести улицах Рязани отключили свет. Об этом сообщают электросети.
В четверг, 24 сентября, свет отключили по адресам:
- проезд Шабулина,
- улица Интернациональная,
- улица Бирюзова,
- улица Чапаева (Канищево),
- улица Весенняя (Канищево),
- улица Садовая (Канищево).
Специалисты приступили к работам по восстановлению. Свет обещают вернуть в течение двух часов.
Ранее без света остались жители Солотчи.