В Солотче из-за аварии отключили электричество

В районе Солотчи произошло отключение электроэнергии. Авария случилась в 15:53, сообщает РГРЭС. Сейчас специалисты локализуют повреждение на электросетях и восстанавливают электроснабжение. Предварительно, работы займут около двух часов. По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55-01-12.