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В Новослободском сквере в Рязани установили фигуры по мотивам русских пословиц
В Новослободском сквере в Рязани установили скульптуры по мотивам русских пословиц, крылатых выражений и поговорок. В этом 24 сентября убедилась корреспондент РЗН.инфо. Среди персонажей можно заметить «Коня в пальто», слона, который испугался мыши, ворону, олицетворяющую присказку «око за око, зуб за зуб, за мыло — ворона, за ворону — корова!», иллюстрацию к пословицам «цыплят по осени считают», «что написано пером, того не вырубишь топором» и другие. Всего в сквере появилось 20 скульптур, а также арка на входе с надписью «А у нас в Рязани… «.

В Новослободском сквере в Рязани установили скульптуры по мотивам русских пословиц, крылатых выражений и поговорок. В этом 24 сентября убедилась корреспондент РЗН.инфо.

Среди персонажей можно заметить «Коня в пальто», слона, который испугался мыши, ворону, олицетворяющую присказку «око за око, зуб за зуб, за мыло — ворона, за ворону — корова!», иллюстрацию к пословицам «цыплят по осени считают», «что написано пером, того не вырубишь топором» и другие. Всего в сквере появилось 20 скульптур, а также арка на входе с надписью «А у нас в Рязани…».

Напомним, губернатор Павел Малков сообщал, что в Новослободском сквере появится также небольшой зеленый лабиринт.

Согласно контракту, выполнить все работы подрядчик должен был до 1 сентября 2026 года, однако сейчас территория частично огорожена сигнальными лентами и не доделана.