В Рязани на благоустройство Новослободского сквера направят 27,8 миллиона рублей

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс подготовительных работ, включая разборку покрытий и оснований, демонтаж тротуаров и выкорчевку кустарников. Основную часть работ составит устройство мощения из гранитных плит и установка бортовых камней, прокладка кабелей для новой системы освещения. В сквере высадят деревья и кустарники с комом земли, создадут живую изгородь из жимолости. Среди новых растений будет клен остролистный. Также засеют партерный мавританский и обыкновенный газоны. Дополнительно предусмотрены деревянные скульптуры и подготовка фундаментов под них.

В Рязани на благоустройство Новослободского сквера направят 27,8 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс подготовительных работ, включая разборку покрытий и оснований, демонтаж тротуаров и выкорчевку кустарников. Основную часть работ составит устройство мощения из гранитных плит и установка бортовых камней, прокладка кабелей для новой системы освещения.

В сквере высадят деревья и кустарники с комом земли, создадут живую изгородь из жимолости. Среди новых растений будут гортензия и клен остролистный. Также засеют партерный мавританский и обыкновенный газоны. Дополнительно предусмотрены деревянные скульптуры и подготовка фундаментов под них.

Заказчик — Департамент благоустройства города Рязани. Выполнить все работы подрядчик должен до 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что для сквера подготовили интересную концепцию — набор фигур, в которых зашифрованы русские народные пословицы. Их создал известный скульптор по дереву. Также там запланирован небольшой зеленый лабиринт и обновленная детская площадка.