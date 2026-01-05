Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
-4°
Втр, 06
-7°
Срд, 07
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.85 / 81.00 05/01 15:55
Нал. EUR 93.15 / 95.00 05/01 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
19 минут назад
11
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
Вчера 19:51
383
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 2026 16:37
741
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 044
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Около цирка в Рязани появится новый светомузыкальный фонтан

Около цирка в Рязани появится новый светомузыкальный фонтан. Об этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«На Лыбедском бульваре около цирка сделаем новый фонтан. Этим летом он практически не работал — сломался, уходила вода, требовался дорогостоящий ремонт. Приняли решение его не ремонтировать.

Нет смысла тратить серьезные средства на то, что в любом случае надо полностью перестраивать. Фонтан уже пережил свой век, надо менять на что-то новое. На его месте появится красивый светомузыкальный фонтан. Он станет одной из изюминок маршрута „Рязань пешеходная“», — заявил политик

Также Малков поделился планами по благоустройству спуска к цирку и Новослободского сквера.

«Продолжаем благоустраивать большое креативное пространство — территорию бывшего хлебозавода № 1. Там ещё работы на два-три года, будем запускать очередями.

Весной начнем благоустройство Новослободского сквера. Подготовили интересную концепцию — набор фигур, в которых зашифрованы русские народные пословицы. Их уже создал известный скульптор по дереву. Появится небольшой зелёный лабиринт, обновлённая детская площадка. Благоустроим спуск от сквера к цирку. Плюс рядом началась реконструкция территории бывшего завода „Рязаньвест“ — это дополнит композицию в целом», — подчеркнул глава региона.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».