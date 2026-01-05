Около цирка в Рязани появится новый светомузыкальный фонтан

Около цирка в Рязани появится новый светомузыкальный фонтан. Об этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал губернатор Павел Малков.

«На Лыбедском бульваре около цирка сделаем новый фонтан. Этим летом он практически не работал — сломался, уходила вода, требовался дорогостоящий ремонт. Приняли решение его не ремонтировать.

Нет смысла тратить серьезные средства на то, что в любом случае надо полностью перестраивать. Фонтан уже пережил свой век, надо менять на что-то новое. На его месте появится красивый светомузыкальный фонтан. Он станет одной из изюминок маршрута „Рязань пешеходная“», — заявил политик

Также Малков поделился планами по благоустройству спуска к цирку и Новослободского сквера.

«Продолжаем благоустраивать большое креативное пространство — территорию бывшего хлебозавода № 1. Там ещё работы на два-три года, будем запускать очередями.

Весной начнем благоустройство Новослободского сквера. Подготовили интересную концепцию — набор фигур, в которых зашифрованы русские народные пословицы. Их уже создал известный скульптор по дереву. Появится небольшой зелёный лабиринт, обновлённая детская площадка. Благоустроим спуск от сквера к цирку. Плюс рядом началась реконструкция территории бывшего завода „Рязаньвест“ — это дополнит композицию в целом», — подчеркнул глава региона.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».