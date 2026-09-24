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Мэрия: проект благоустройства для улицы Полевой в Рязани будет готов в 2027 году
Рязанка вновь обратила внимание на состояние моста через реку Лыбедь на улице Полевой в центре города. В обращении к администрации девушка отметили, что переход разрушается, хотя является единственным маршрутом для пешеходов к общественному транспорту в сторону улиц Есенина и Спортивной, которым ежедневно пользуются, в том числе, студенты автомобильного техникума. В ответе горадминистрации говорится, что сейчас разрабатывается концепция благоустройства территории, о которой пишут жители. Планируется, что проект будет готов к лету 2027 года. Он включает комплексное благоустройство: устройство дорожек, освещение и другие работы.

Рязанка вновь обратила внимание на состояние моста через реку Лыбедь на улице Полевой в центре города. В обращении к администрации девушка отметили, что переход разрушается, хотя является единственным маршрутом для пешеходов к общественному транспорту в сторону улиц Есенина и Спортивной, которым ежедневно пользуются, в том числе, студенты автомобильного техникума.

В ответе горадминистрации говорится, что сейчас разрабатывается концепция благоустройства территории, о которой пишут жители. Планируется, что проект будет готов к лету 2027 года. Он включает комплексное благоустройство: устройство дорожек, освещение и другие работы.

Напомним, в июне 2026 года рязанка публиковала видео с жалобой на аварийное состояние моста через реку Лыбедь на улице Полевой, а в июле 2026 года сообщалось о проведении ремонтных работ на данном участке после жалоб жителей.