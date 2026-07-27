Мост через Лыбедь в центре Рязани отремонтировали после жалоб жителей

Ранее рязанцы рассказали об аварийном состоянии моста через реку на улице Полевой. «Переходить по нему стало не только неудобно, но и небезопасно», — говорится в сообщении. После обращения городские службы привели мост в порядок.

Мост через Лыбедь в центре Рязани отремонтировали после жалоб жителей. Об этом 27 июля сообщили в соцсетях городского МЦУ.

Ранее рязанцы рассказали об аварийном состоянии моста через реку на улице Полевой.

«Переходить по нему стало не только неудобно, но и небезопасно», — говорится в сообщении.

После обращения городские службы привели мост в порядок.

Напомним, жалоба поступала в конце июня.

Фото: группа «МЦУ Рязань» в «ВК».