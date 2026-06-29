Рязанка пожаловалась на аварийное состояние моста через Лыбедь в центре города

На видео запечатлены разрушения деревянного настила, трещины и сквозные дыры в металлических конструкциях и на лестничных пролетах. Девушка отметила, что по сооружению страшно ходить. В администрации города отреагировали на жалобу. В пресс-службе мэрии сообщили, что информацию о состоянии моста передали профильным службам для оценки ситуации. Там также уточнили, что косметический ремонт объекта проведут в летний период 2026 года.

Рязанка пожаловалась на аварийное состояние моста через реку Лыбедь на улице Полевой. Видео она опубликовала в соцсетях.

На видео запечатлены разрушения деревянного настила, трещины и сквозные дыры в металлических конструкциях и на лестничных пролетах. Девушка отметила, что по сооружению страшно ходить.

В администрации города отреагировали на жалобу. В пресс-службе мэрии сообщили, что информацию о состоянии моста передали профильным службам для оценки ситуации. Там также уточнили, что косметический ремонт объекта проведут в летний период 2026 года.

Видео: соцсети.