Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
21°
Чтв, 24
23°
Птн, 25
16°
ЦБ USD 84.07 -0.03 23/09
ЦБ EUR 96.59 0.22 23/09
Нал. USD 85.10 / 85.10 23/09 15:45
Нал. EUR 99.15 / 99.30 23/09 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 545
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
861
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
4 895
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани утвердили изменения в проект планировки территории у Московского шоссе
Администрация Рязани утвердила изменения в документацию по проекту планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка и Трубеж. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Обновленный документ корректирует проект, который изначально утвердили в феврале 2016 года. По новой документации, дублер Московского шоссе планируется сделать четырехполосным, также предусмотрены очистные сооружения для Трубежа. Публичные слушания по изменениям состоялись в начале сентября 2026 года. Комиссия вынесла положительное заключение.

Администрация Рязани утвердила изменения в документацию по проекту планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка и Трубеж. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Обновленный документ корректирует проект, который изначально утвердили в феврале 2016 года. По новой документации, дублер Московского шоссе планируется сделать четырехполосным, также предусмотрены очистные сооружения для Трубежа.

Публичные слушания по изменениям состоялись в начале сентября 2026 года. Комиссия вынесла положительное заключение.