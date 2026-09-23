В Рязани утвердили изменения в проект планировки территории у Московского шоссе

Администрация Рязани утвердила изменения в документацию по проекту планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка и Трубеж. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Обновленный документ корректирует проект, который изначально утвердили в феврале 2016 года. По новой документации, дублер Московского шоссе планируется сделать четырехполосным, также предусмотрены очистные сооружения для Трубежа. Публичные слушания по изменениям состоялись в начале сентября 2026 года. Комиссия вынесла положительное заключение.

Администрация Рязани утвердила изменения в документацию по проекту планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и Мервинской улицы, включая русла рек Плетенка и Трубеж. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Обновленный документ корректирует проект, который изначально утвердили в феврале 2016 года. По новой документации, дублер Московского шоссе планируется сделать четырехполосным, также предусмотрены очистные сооружения для Трубежа.

Публичные слушания по изменениям состоялись в начале сентября 2026 года. Комиссия вынесла положительное заключение.