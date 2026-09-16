Утвержден проект дублера Московского шоссе и очистных сооружений для Трубежа

В Рязани утвердили проект на строительство дублера Московского шоссе и очистных сооружений для Трубежа. Документ об итогах публичных слушаний по изменению проекта планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка и Трубеж, опубликован в газете «Рязанские ведомости». В мероприятии приняли участие 78 человек. 64 рязанца поддержали проект. Согласно протоколу публичных слушаний, участники отметили, что благодаря изменениям на территории ЖК «Метропарк» появятся очистные сооружения ливневой канализации, которые уже запроектированы городом.

В Рязани утвердили проект на строительство дублера Московского шоссе и очистных сооружений для Трубежа. Документ об итогах публичных слушаний по изменению проекта планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка и Трубеж, опубликован в газете «Рязанские ведомости».

В мероприятии приняли участие 78 человек. 64 рязанца поддержали проект.

Согласно протоколу публичных слушаний, участники отметили, что благодаря изменениям на территории ЖК «Метропарк» появятся очистные сооружения ливневой канализации, которые уже запроектированы городом. Комиссия подтвердила целесообразность этих мер, указав, что устройство позволит прекратить сброс неочищенных стоков в реку Трубеж и улучшить эко-состояние водного объекта — раньше ливневые стоки с прилегающей территории уходили в реку без очистки.

В проекте запланирована реконструкция Паркового проспекта — дублера Московского шоссе, который станет четырехполосным — за счет средств федерального бюджета.

Документация также закрепляет комплексное благоустройство территории, включая возведение набережной, дорог, детских и спортивных площадок, и гарантирует нормативную обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.

Главе администрации рекомендовали принять проект.

Напомним, представитель застройщика сообщал о планах сделать проектируемую магистральную улицу общегородского значения, Парковый проспект, четырехполосной со светофором на перекрестке с улицей Полина. На прилегающих улицах также появятся остановки общественного транспорта.