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Дублёр Московского шоссе в Рязани сделают четырёхполосным
10 сентября в Рязани прошли публичные обсуждения, посвященные внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка и Трубеж.

10 сентября в Рязани прошли публичные обсуждения, посвященные внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе Московского шоссе и улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка и Трубеж. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Согласно документам, основу улично-дорожной сети микрорайона составят: проектируемая магистральная улица общегородского значения (Парковый проспект), пересекающаяся с улицами Мервинской и Полина, а также улицы местного значения (Земнухова, Библиотечная, Перспективная № 3).

Представитель «Северной компании» Евгений Корнаков, рассказал, что Парковый проспект соединит Северный обход, Академию единоборств, крытый футбольный манеж, Михайловское шоссе и перекресток улиц Чкалова и Островского.

Планируется, что дорога будет четырёхполосной со светофором на перекрёстке с улице Полина. На улицах также появятся остановки общественного транспорта.

«Просим утвердить рассматриваемую документацию, поскольку изменения положительно влияют на перспективное развитие территории микрорайона и города в целом», — заявил представитель застройщика.

По итогам слушаний против предложенного плана не выступил ни один из присутствующих рязанцев.

Напомним, в 2021 году на участке земли за ТРЦ «Премьер» в районе поймы рек Плетенка, Павловка и Трубеж планировали построить гостиницу, ресторан и парк развлечений. Работы оценивали в 500 миллионов рублей. Однако позже мэрия отказала заявителю в реализации проекта из-за несоблюдения требований технических регламентов.

Ранее в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» зампред правительства — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун сообщал, что дублёр Московского шоссе будет четырёхполосным. Он отмечал, что территория находится в зоне подтопления, для строительства потребуется изымать участки.