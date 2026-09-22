В Рязани утвердили изменения в проект планировки для ЖК «Цветы» с 23 высотками

Теперь проект носит наименование «Городской квартал «Цветы». Документ определяет границы территорий общего пользования и зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. Изначально сообщалось, что застройщик планирует возвести здесь жилой комплекс, включающий 23 многоквартирных дома высотой по 25 этажей, а также объекты социальной инфраструктуры.

Администрация Рязани приняла постановление, вносящее изменения в проект планировки территории в районе улиц Зубковой и Тепличной. Инициатором обновления документации выступило ООО «Северная Компания», сказано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Теперь проект носит наименование «Городской квартал «Цветы». Документ определяет границы территорий общего пользования и зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

Изначально сообщалось, что застройщик планирует возвести здесь жилой комплекс, включающий 23 многоквартирных дома высотой по 25 этажей, а также объекты социальной инфраструктуры.

Первоначальное решение о подготовке документации по планировке этой территории было принято городской администрацией в феврале 2026 года. Тогда документация была направлена на выделение элементов планировочной структуры и определение очередности развития участка.

Весной площадь проектируемого жилого комплекса увеличили. В постановлении детально прописан состав необходимых инженерных изысканий, включающий геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические работы для реализации обновленного проекта.