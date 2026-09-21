Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. «Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого… Какой позор!» — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого… Какой позор!» — написал Трамп.

Ранее в Кремле сообщили, что подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. При этом там выразили надежду на продолжение консультаций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ситуация на Украине должна проясниться к Новому году.