Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. «Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого… Какой позор!» — написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого… Какой позор!» — написал Трамп.
Ранее в Кремле сообщили, что подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. При этом там выразили надежду на продолжение консультаций.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ситуация на Украине должна проясниться к Новому году.