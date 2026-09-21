Песков: РФ рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока никаких подвижек в переговорном процессе нет. Он добавил, что Россия продолжает СВО для достижения своих целей. При этом, как отметил Песков, Москва открыта к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщило 21 сентября ТАСС.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока никаких подвижек в переговорном процессе нет.
Он добавил, что Россия продолжает СВО для достижения своих целей. При этом, как отметил Песков, Москва открыта к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине.