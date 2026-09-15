В Госдуме допустили, что ситуация на Украине «прояснится» к Новому году

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ситуация на Украине должна проясниться к Новому году. Об этом пишет «Лента. ру». Он отметил, что политическая обстановка как в Украине, так и в Европе указывает на необходимость изменений. Чепа указал на внутренние проблемы Киева, включая коррупцию и политическое противоборство, а также на трудности, с которыми сталкивается экономика Европы. По его словам, текущая ситуация на фронте свидетельствует о том, что Украина находится «на грани». Депутат также добавил, что активность Вооруженных сил России предполагает, что «какие-то изменения будут» в ближайшем будущем.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ситуация на Украине должна проясниться к Новому году. Об этом пишет «Лента. ру».

Он отметил, что политическая обстановка как в Украине, так и в Европе указывает на необходимость изменений. Чепа указал на внутренние проблемы Киева, включая коррупцию и политическое противоборство, а также на трудности, с которыми сталкивается экономика Европы.

По его словам, текущая ситуация на фронте свидетельствует о том, что Украина находится «на грани». Депутат также добавил, что активность Вооруженных сил России предполагает, что «какие-то изменения будут» в ближайшем будущем.