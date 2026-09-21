Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Горячая линия открыта с 21 сентября по 2 октября. Специалисты ответят на вопросы: «Где можно сделать прививку от гриппа?»; «Как правильно сделать прививку?»; «Какие штаммы входят в прививку?». Помимо этого, россияне смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Отмечается, что номера, по которым проводятся консультации, размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Напомним, в Рязанской области можно позвонить по телефону: 8-800-550-85-62.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщило РИА Новости.

Горячая линия открыта с 21 сентября по 2 октября. Специалисты ответят на вопросы: «Где можно сделать прививку от гриппа?»; «Как правильно сделать прививку?»; «Какие штаммы входят в прививку?».

Помимо этого, россияне смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Отмечается, что номера, по которым проводятся консультации, размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Напомним, в Рязанской области можно позвонить по телефону: 8-800-550-85-62.

Ранее стало известно, что в регионе с 7 по 13 сентября зарегистрировали 4091 случай заболевания ОРВИ.