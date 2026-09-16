В Рязанской области за неделю ОРВИ заболели более 4 тысяч человек

В Рязанской области с 7 по 13 сентября зарегистрировали 4091 случай заболевания ОРВИ. Большинство заболевших — жители Рязани, на них приходится 74,5% случаев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сейчас в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Случаев COVID-19 за отчетную неделю не зарегистрировали.

В Рязанской области с 7 по 13 сентября зарегистрировали 4091 случай заболевания ОРВИ. Большинство заболевших — жители Рязани, на них приходится 74,5% случаев. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Случаев COVID-19 за отчетную неделю не зарегистрировали.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости вакцинации против гриппа. Иммунитет после прививки формируется в течение 3-4 недель и сохраняется на протяжении сезона, поэтому прививаться рекомендуют ежегодно.

Для профилактики ОРВИ специалисты советуют чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, по возможности избегать большого скопления людей и соблюдать режим сна и отдыха.