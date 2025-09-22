В Рязанской области запустили горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

В понедельник, 22 сентября, в Рязанской области запустили горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ответят на вопросы рязанцев об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, вакцинации и другие.

Консультацию можно получить до 3 октября. С понедельника по четверг звонки доступны с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.

Телефоны, по которым нужно позвонить на горячую линию: