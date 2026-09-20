В Рязанской области более семи часов действовала беспилотная опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 00:20 20 сентября. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 07:50 опасность БПЛА отменили.

В Рязанской области более семи часов действовала беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязанской области с 00:20 20 сентября. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

В 07:50 опасность БПЛА отменили.

Обновлено: ночью 20 сентября над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА. В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. В Клепиковском округе — частный дом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Павел Малков.