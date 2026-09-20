Минобороны: ночью над Рязанской областью отражена атака ВСУ

Ночью над Рязанской областью отражена атака ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего над Россией в течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили 1 110 украинских беспилотников самолетного типа.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В Минобороны не назвали число БПЛА, уничтоженных над Рязанской областью.
Напомним, в регионе действовала беспилотная опасность.
Обновлено: ночью 20 сентября над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА. В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. В Клепиковском округе — частный дом. Пострадавших нет, сообщили власти.