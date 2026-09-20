Минобороны: ночью над Рязанской областью отражена атака ВСУ

Всего над Россией в течение прошедшей ночи силы ПВО перехватили 1 110 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. В Минобороны не назвали число БПЛА, уничтоженных над Рязанской областью. Напомним, в регионе действовала беспилотная опасность.