Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
19°
Пнд, 21
22°
Втр, 22
22°
ЦБ USD 84.2 -0.31 19/09
ЦБ EUR 96.67 -0.83 19/09
Нал. USD 85.10 / 85.50 20/09 07:00
Нал. EUR 99.15 / 99.90 20/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 2026 17:13
2 701
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
634
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
3 414
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 425
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
После ночной атаки ВСУ на Рязанскую область повреждены два дома
По словам главы региона, ночью 20 сентября над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА. «В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. В Клепиковском округе поврежден частный дом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Малков.

После ночной атаки ВСУ на Рязанскую область повреждены два дома. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, ночью 20 сентября над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА.

«В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. В Клепиковском округе поврежден частный дом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Малков.

Напомним, в регионе более семи часов действовала беспилотная опасность. Затем в Минобороны сообщили об атаке.