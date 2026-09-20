После ночной атаки ВСУ на Рязанскую область повреждены два дома

По словам главы региона, ночью 20 сентября над территорией Рязанской области сбиты 32 БПЛА. «В одном из населенных пунктов Рязанского округа поврежден многоквартирный дом. В Клепиковском округе поврежден частный дом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Малков.