Около жилых домов в Песочне планируют расширить парковку

Об этом 19 сентября сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. Он проверил, как идут работы по замене участка теплосети на улице Новосёлов, 53-55. Отмечается, что они уже завершаются. По словам мэра, после этого подрядчик должен привести территорию в порядок: выполнить планировку грунта, восстановить покрытия и вывезти мусор. Ясинский указал, что все работы необходимо закончить до конца сентября. «Отдельно поручил проработать расширение парковочных зон возле жилых домов: нужно сделать так, чтобы машины стояли на отведённых для них местах, а не на газонах», — написал Ясинский.

Около жилых домов на улице Новосёлов в Рязани планируют расширить парковку. Об этом 19 сентября сообщил мэр Борис Ясинский в своих соцсетях.

Он проверил, как идут работы по замене участка теплосети на улице Новосёлов, 53-55. Отмечается, что они уже завершаются. По словам мэра, после этого подрядчик должен привести территорию в порядок: выполнить планировку грунта, восстановить покрытия и вывезти мусор. Ясинский указал, что все работы необходимо закончить до конца сентября.

«Отдельно поручил проработать расширение парковочных зон возле жилых домов: нужно сделать так, чтобы машины стояли на отведённых для них местах, а не на газонах», — написал Ясинский.

Ранее стало известно, что на улице Новосёлов меняют более 3,7 км ветхих труб, идущих от котельной.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что в Песочне намерены расширить улицу Новоселов.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».