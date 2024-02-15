В Песочне намерены расширить улицу Новоселов и сделать дублер Васильевской

Отмечается, что дорожно-транспортная структура не соответствует текущим требованиям.

В Песочне намерены расширить улицу Новоселов и сделать дублер Васильевской. Об этом в четверг, 15 февраля, на ежегодном отчете о деятельности правительства за 2023 год сообщил Павел Малков.

Депутаты поинтересовались развитием района Дашково-Песочня. Малков отметил, что дорожно-транспортная структура не соответствует текущим требованиям, поэтому планируется капремонт улицы Зубковой, расширение улицы Новоселов и проектирование дублера дороги улицы Шереметьевской.

«Дублер будет с перспективой выхода на строящийся военный госпиталь и восточную окружную. Понимаем, что необходимо будет привлечение дополнительных средств на реализацию», — добавил Малков.