Мэр рассказал о подготовке к отопительному сезону в Рязани

Он рассказал, что капитальный ремонт затронет участки сетей на улицах Новосёлов, Попова, Садовой, Старая Дубрава, Баженова, Урицкого и Зубковой. На улице Вокзальной меняют аварийный трубопровод, которому больше 50 лет. Работы ведут поэтапно, чтобы не перекрывать движение надолго: первую часть уже сделали, проезд открыли, сейчас бригада трудится на нечётной стороне. Масштабная замена идёт на улице Новосёлов — меняют более 3,7 км ветхих труб, идущих от котельной. На улице Попова обновляют почти километр магистрали. Новые сети обеспечат надёжное теплоснабжение школ, больниц, детсадов и жилых домов в Октябрьском и Советском районах.

Мэр рассказал о подготовке к отопительному сезону в Рязани. Об этом Борис Ясинский сообщил в своих соцсетях.

Он рассказал, что капитальный ремонт затронет участки сетей на улицах Новосёлов, Попова, Садовой, Старая Дубрава, Баженова, Урицкого и Зубковой.

На улице Вокзальной меняют аварийный трубопровод, которому больше 50 лет. Работы ведут поэтапно, чтобы не перекрывать движение надолго: первую часть уже сделали, проезд открыли, сейчас бригада трудится на нечётной стороне.

Масштабная замена идёт на улице Новосёлов — меняют более 3,7 км ветхих труб, идущих от котельной. На улице Попова обновляют почти километр магистрали. Новые сети обеспечат надёжное теплоснабжение школ, больниц, детсадов и жилых домов в Октябрьском и Советском районах.

Параллельно строят тепломагистраль в районе Центролита: расчищают площадку, смонтировали каркас и сварили свыше 600 метров труб в секции.

Также ведутся профилактические работы: на ЦТП на Подгорной, 4, установили новый водоподогреватель — от него зависит качество горячей воды для целого микрорайона. В ближайшие дни завершат пусконаладку. Кроме того, специалисты проводят опрессовку сетей, проверяют изоляцию и приводят в порядок подведомственные территории.