В РИРО сменился руководитель

Новым ректором РИРО назначена Ольга Игнатова. Согласно данным с сайта горадминистрации, она в 2000 году окончила РГУ имени С. А. Есенина и получила профессию учителя истории и английского языка. В 2017-м Ольга Игнатова стала директором школы № 8, в 2022 году — начала руководить школой № 76 имени Н. Н. Чумаковой. Напомним, в мае 2025 года пост ректора РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани. С 30 июля новым ректором РИРО была Ольга Филоненко. В октябре пост заняла Татьяна Мастюкова.

В Рязанском институте развития образования сменился руководитель. Это следует из данных с сайта учреждения.

Новым ректором РИРО назначена Ольга Игнатова.

Согласно данным с сайта горадминистрации, она в 2000 году окончила РГУ имени С. А. Есенина и получила профессию учителя истории и английского языка. В 2017-м Ольга Игнатова стала директором школы № 8, в 2022 году — начала руководить школой № 76 имени Н. Н. Чумаковой.

Напомним, в мае 2025 года пост ректора РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани.

С 30 июля новым ректором РИРО была Ольга Филоненко. В октябре 2025-го пост заняла Татьяна Мастюкова.

Фото: группа МБОУ «Школа № 76 имени Н. Н. Чумаковой» в «ВК».