Андрей Кашаев покинул пост руководителя РИРО

Отмечается, что он написал заявление по собственному желанию 5 мая. «Отработал две недели. Буду заниматься наукой, писать докторскую диссертацию», — приводит канал слова Кашаева. Напомним, Андрей Кашаев стал руководителем РИРО в 2015 году. До этого занимал пост главы Рязани.