Андрей Кашаев покинул пост руководителя РИРО
Отмечается, что он написал заявление по собственному желанию 5 мая. «Отработал две недели. Буду заниматься наукой, писать докторскую диссертацию», — приводит канал слова Кашаева. Напомним, Андрей Кашаев стал руководителем РИРО в 2015 году. До этого занимал пост главы Рязани.
Андрей Кашаев покинул пост руководителя РИРО. Об этом 15 мая он сообщил РЗН. инфо
Кашаев написал заявление по собственному желанию 5 мая.
По его словам, решение не связано с переходом на новое место работы. «Буду заниматься наукой, писать докторскую диссертацию», — отметил собеседник.
Напомним, Андрей Кашаев стал руководителем РИРО в 2015 году. До этого занимал пост главы Рязани.