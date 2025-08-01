В РИРО назначили нового руководителя

С 30 июля новым ректором Рязанского института развития образования с назначена Ольга Филоненко. До этого она занимала должность директора школы № 36 в Рязани. Напомним, в мае этого года пост руководителя РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани.

В РИРО назначили нового руководителя. Об этом сообщает паблик института.

С 30 июля новым ректором Рязанского института развития образования с назначена Ольга Филоненко. До этого она занимала должность директора школы № 36 в Рязани.

Напомним, в мае этого года пост руководителя РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани.