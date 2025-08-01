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«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
4 часа назад
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25 июля 11:10
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Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
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11 июля 15:29
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В РИРО назначили нового руководителя
С 30 июля новым ректором Рязанского института развития образования с назначена Ольга Филоненко. До этого она занимала должность директора школы № 36 в Рязани. Напомним, в мае этого года пост руководителя РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани.

В РИРО назначили нового руководителя. Об этом сообщает паблик института.

С 30 июля новым ректором Рязанского института развития образования с назначена Ольга Филоненко. До этого она занимала должность директора школы № 36 в Рязани.

Напомним, в мае этого года пост руководителя РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани.