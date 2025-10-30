Назначен новый ректор РИРО

Согласно приказу минобра Рязанской области от 28 октября, ректором института стала Татьяна Мастюкова. Отметим, что в 2011 году ее назначали на должность главы администрации Скопина. С 2014 по 2018 годы Татьяна Мастюкова была заместителем главы администрации Рязани и курировала экономику и финансы. Затем работала директором Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова. Напомним, в мае 2025 года пост руководителя РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани. С 30 июля новым ректором РИРО была Ольга Филоненко.

В Рязанском институте развития образования назначили нового ректора. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения.

Согласно приказу минобра Рязанской области от 28 октября, ректором института стала Татьяна Мастюкова.

Отметим, что в 2011 году ее назначали на должность главы администрации Скопина. С 2014 по 2018 годы Татьяна Мастюкова была заместителем главы администрации Рязани и курировала экономику и финансы.

Затем работала директором Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова.

Напомним, в мае 2025 года пост ректора РИРО покинул Андрей Кашаев. Он руководил институтом с 2015 года. До этого занимал пост главы Рязани.

С 30 июля новым ректором РИРО была Ольга Филоненко.