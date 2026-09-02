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Бывшего заместителя главы рязанского минздрава оставили в СИЗО
В начале заседания Тимошенко заявила, что официально уволена, однако бумаг у следствия, подтверждающих эти данные, нет. Адвокат пообещал их приобщить. Далее следователь ходатайствовала о закрытии судебного заседания о продлении срока содержания в СИЗО для экс-чиновницы, ссылаясь на раскрытие обстоятельств уголовного дела на этапе предварительного расследования. Ее позицию поддержали защитники Натальи Тимошенко — в суде планировалось оглашать медицинские сведения. Следователь просила продлить арест, а защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения. В итоге суд оставил Тимошенко в следственном изоляторе до 21 ноября 2026 года.

Бывшего замминистра здравоохранения Рязанской области Наталью Тимошенко, которую подозревают в получении взятки, оставили в СИЗО. Об этом 2 сентября из Советского райсуда сообщила корреспондент РЗН.инфо.

В начале заседания Тимошенко заявила, что официально уволена, однако бумаг у следствия, подтверждающих эти данные, нет. Адвокат пообещал их приобщить.

Далее следователь ходатайствовала о закрытии судебного заседания о продлении срока содержания в СИЗО для экс-чиновницы, ссылаясь на раскрытие обстоятельств уголовного дела на этапе предварительного расследования. Ее позицию поддержали защитники Натальи Тимошенко — в суде планировалось оглашать медицинские сведения.

Следователь просила продлить арест, а защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения. В итоге суд оставил Тимошенко в следственном изоляторе до 21 ноября 2026 года.

Решение суда может быть обжаловано.

Напомним, первого заместителя министра здравоохранения Рязанской области Наталью Тимошенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Советский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В министерстве здравоохранения региона прокомментировали ситуацию с арестом чиновницы. В ведомстве заявили, что всецело содействуют работе правоохранительных органов и заинтересованы в объективном, полном и всестороннем установлении всех обстоятельств произошедшего. Тимошенко отстранили от исполнения должностных обязанностей, а в минздраве инициировали внутреннюю служебную проверку, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Задержание Натальи Тимошенко произошло на фоне уголовного дела бывшего главного врача Областной клинической больницы Олега Шалаева, которого обвинили в получения взяток на общую сумму около 8,5 миллионов рублей. Шалаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и выдал других участников преступной схемы. После ареста Тимошенко его перевели из СИЗО под домашний арест.