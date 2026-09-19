В Рязанской области сбили БПЛА

Отмечается, что в течение ночи 19 сентября в России силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники сбивали над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской областей. Также ПВО работало над Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и над акваторией Черного моря.