Ночью в Рязанской области объявили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА объявили 19 сентября, в 01:02. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не приближаться к окнам. Оповещение о сохранении опасности приходили дважды за ночь: в 02:58 и в 05:28.