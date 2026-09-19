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Ночью в Рязанской области объявили беспилотную опасность
Угрозу атаки БПЛА объявили 19 сентября, в 01:02. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не приближаться к окнам. Оповещение о сохранении опасности приходили дважды за ночь: в 02:58 и в 05:28.

Ночью в Рязанской области объявили беспилотную опасность. Соответствующее экстренное сообщение прислали РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА объявили 19 сентября, в 01:02. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не приближаться к окнам.

Оповещение о сохранении опасности приходили дважды за ночь: в 02:58 и в 05:28.