Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область

Глава региона сообщил, что ночью 19 сентября были сбиты пять вражеских беспилотников. «Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Губернатор Павел Малков рассказал подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Информация размещена у него в соцсетях.

Глава региона сообщил, что ночью 19 сентября были сбиты пять вражеских беспилотников.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил Павел Малков.

Отметим, в регионе сохраняется беспилотная опасность с 01:02 19 сентября. Всего в России, как сообщали в Минобороны, сбили 344 БПЛА.