Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
18°
Вск, 20
20°
Пнд, 21
22°
ЦБ USD 84.2 -0.31 19/09
ЦБ EUR 96.67 -0.83 19/09
Нал. USD 85.15 / 85.45 19/09 08:03
Нал. EUR 99.15 / 99.90 19/09 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
Вчера 17:13
2 154
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
Вчера 11:35
548
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
3 180
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 337
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стало известно число сбитых дронов над Рязанской областью днем
Губернатор отметил, что днем 19 сентября над территорией региона сбиты четыре БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — написал Малков.

Стало известно число сбитых дронов над Рязанской областью днем. Информацию сообщил глава региона Павел Малков.

Губернатор отметил, что днем 19 сентября над территорией региона сбиты четыре БПЛА.

«Пострадавших и повреждений нет», — написал Малков.

Напомним, Россию атаковало 288 украинских беспилотников. На территории Рязанской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА в 21:00.