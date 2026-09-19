Стало известно число сбитых дронов над Рязанской областью днем
Губернатор отметил, что днем 19 сентября над территорией региона сбиты четыре БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет», — написал Малков.
Стало известно число сбитых дронов над Рязанской областью днем. Информацию сообщил глава региона Павел Малков.
Губернатор отметил, что днем 19 сентября над территорией региона сбиты четыре БПЛА.
«Пострадавших и повреждений нет», — написал Малков.
Напомним, Россию атаковало 288 украинских беспилотников. На территории Рязанской области повторно объявили угрозу атаки БПЛА в 21:00.