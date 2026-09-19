В Рязанской области вновь объявлена беспилотная опасность

Угрозу атаки БПЛА объявили в 21:00 19 сентября. «Избегайте открытых участков не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорится в сообщении.

В Рязанской области вновь объявлена беспилотная опасность. Соответствующее оповещение для жителей региона прислали в РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА объявили в 21:00 19 сентября.

«Избегайте открытых участков не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о сбитии БПЛА на территории региона в течение дня.