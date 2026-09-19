Днем 19 сентября в Рязанской области сбили БПЛА

В ведомстве отметили, что 8.00 до 20.00 19 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

За день в Рязанской области сбили еще БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что 8.00 до 20.00 19 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Отметим, отбой беспилотной опасности на территории региона объявили в 11:28.