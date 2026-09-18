Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 19-20 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол пройдет спектакль «Земляничная сказка», а в музыкальном театре — «Остров сокровищ».

В Камерном зале филармонии состоится «Открытие сезона. Откровение» Рязанского камерного оркестра, а в арт-клубе «Площадка» пройдет NIGHTWISH Tribute-Show.

Во дворце спорта «Олимпийский» состоится товарищеский матч МХК «Рязань-ВДВ» — «Динамо-576».

На Рязанской ВДНХ оба выходных будет проходить гастрономический праздник «Октябрьфест». Также в городских музеях и галереях продолжают работу различные выставочные проекты.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».